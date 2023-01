“Menino de ouro”: múmia adolescente com 2300 anos tinha dezenas de amuletos

No Egipto de há 2300 anos acreditava-se que, quando morríamos, o nosso espírito ia à procura de uma vida semelhante à que tivemos no mundo em que estávamos. Daí que as pessoas mais ricas e com maior estatuto fossem mumificadas com grandes riquezas. Algo que podemos voltar a confirmar com uma múmia com 2300 anos: um rapaz adolescente que foi mumificado com 49 amuletos, entre os quais uma língua e um coração em ouro, por exemplo.