Presidente do IPMA rejeita aviso tardio para risco de cheias

O presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Miguel Miranda, rejeitou esta terça-feira no parlamento que tenha existido um aviso tardio para as cheias que se verificaram a 7 de Dezembro na região de Lisboa.

"A previsão que fizemos foi a melhor que podíamos fazer. Tivemos os contactos que devíamos ter", afirmou Miguel Miranda, ouvido esta tarde na Assembleia da República pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a propósito das inundações causadas pela tempestade que ocorreu na Área Metropolitana de Lisboa a 7 de Dezembro do ano passado, a pedido do grupo parlamentar do Chega.

Começando a sua intervenção por fazer uma retrospectiva temporal, o responsável do IPMA explicou que o primeiro aviso (amarelo) foi feito a 6 de Dezembro, existindo nesse dia "um contacto com a Protecção Civil e com a Câmara Municipal de Lisboa".

Foto As inundações em Lisboa a 7 de Dezembro de 2022 ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

"No dia seguinte (dia em que ocorreram as cheias), foi emitido de manhã um aviso laranja e um novo contacto com a Protecção Civil e com a Câmara de Lisboa", indicou, reconhecendo que a expectativa do IPMA era de que "ia chover muito, mas não o que choveu".

Se me perguntar se previmos excatamente aquilo que aconteceu, eu digo-lhe que não. Agora, não podemos tratar das questões apenas quando há avisos vermelhos Miguel Miranda

Prevenção antes dos avisos

Miguel Miranda explicou que a passagem do aviso laranja para vermelho acontece pelas 22h26, "numa situação já reactiva", negando, contudo, responsabilidades do IPMA na inoperância das autoridades de protecção civil.

"Se me perguntar se previmos exactamente aquilo que aconteceu, eu digo-lhe que não. Agora, não podemos tratar das questões apenas quando há avisos vermelhos. Não podemos limpar as sarjetas apenas quando os avisos são vermelhos. Tentamos que os avisos vermelhos ocorram numa situação de quase calamidade", argumentou.

Nesse sentido, o presidente do IPMA defendeu que as entidades de protecção civil devem levar a cabo acções de prevenção de catástrofes "muito antes" de serem emitidos avisos vermelhos, nomeadamente o fecho de túneis nas cidades.

"O aviso laranja é mesmo para respeitar e o amarelo também. Como pudemos ver, as coisas já correram bem no dia 13 de Dezembro", argumentou, considerando que se trata de uma questão de "preparação" e defendendo a necessidade de "tornar as cidades mais resilientes a estes tipo de fenómenos".

Comunicação mais rápida

Questionado pelos deputados sobre eventuais mudanças ocorridas no funcionamento do IPMA na sequência destas cheias, Miguel Miranda indicou que "a transmissão de comunicação interna é hoje mais rápida".

A este propósito, foram também ouvidos esta tarde no parlamento a secretária de Estado da Protecção Civil, Patrícia Gaspar, e o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), Duarte da Costa.

Patrícia Gaspar indicou aos deputados que o Governo está a trabalhar num novo sistema de avisos da protecção civil à população quando há eventos adversos, como o mau tempo ou incêndios rurais.

A governante explicou que o Governo começou a trabalhar neste novo sistema "antes deste episódio" das cheias na região de Lisboa ter ocorrido, tendo feito "os primeiros contactos exploratórios com as entidades que têm capacidade para desenvolver este tipo de sistemas".

Já o presidente da ANEPC esclareceu os deputados que o sistema preventivo por SMS criado em 2018, na altura para os fogos rurais, "não é solução para tudo" e tem "uma latência de cinco horas".

Duarte Costa sublinhou que o SMS preventivo chega à população "duas ou três horas depois" de a ANEPC dar a informação às operadoras de telemóveis.

A questão dos avisos por SMS à população na noite de 7 de Dezembro, que não foram emitidos pela ANEPC, foi levantada por alguns partidos da oposição, nomeadamente Chega, PSP e Bloco de Esquerda.

A chuva intensa causou a 7, 8, 12 e 13 de Dezembro várias inundações na região de Lisboa, o que motivou o corte de estradas, túneis e acessos a estações de transporte, assim como danos em estabelecimentos comerciais, habitações e veículos, causando elevados prejuízos em vários concelhos da Área Metropolitana.

Registou-se a morte de uma mulher em Algés, no concelho de Oeiras, e dezenas de pessoas desalojadas.