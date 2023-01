Matar um animal deve dar direito a coima até 160 mil euros, defende provedora

A provedora nacional do animal defende que matar um animal de companhia sem motivo deve ser punido com uma coima até 160 mil euros. Laurentina Pedroso, que vai ser ouvida esta terça-feira no Parlamento a pedido do PAN, reivindica um endurecimento das punições relacionadas com os maus tratos, numa altura em que deverá estar por meses a declaração definitiva de inconstitucionalidade da lei que criminaliza estas práticas.