Santos Silva saúda Rui Rocha e espera contributo para “debate civilizado”

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, saudou este domingo o novo líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, esperando um "bom contributo" para o "debate parlamentar civilizado".

"Saúdo o novo líder da Iniciativa Liberal, deputado Rui Rocha. Espero um bom contributo para o debate parlamentar, vivo, informado e civilizado", lê-se numa mensagem divulgada na conta oficial de Santos Silva na rede social Twitter.

O deputado Rui Rocha foi este domingo eleito o novo presidente da IL, tendo a moção apresentada pela sua lista à comissão executiva alcançado 51,7% dos votos.

Pela primeira vez na história do partido, à sucessão de João Cotrim Figueiredo apresentou-se mais do que uma lista e disputaram a liderança os deputados e dirigentes Rui Rocha e Carla Castro (que obteve 44% dos votos) e o conselheiro nacional José Cardoso (que conseguiu 4,3% do votos) na VII Convenção Nacional da IL, que terminou domingo em Lisboa.

No discurso já enquanto líder, Rui Rocha colocou a IL como o partido líder da oposição e lembrou a apresentação da moção de censura ao Governo no Parlamento no início de Janeiro. “O Governo PS pode agarrar-se ao poder, mas está completamente esgotado, está politicamente morto e fomos nós que o declarámos com a moção de censura”, afirmou.