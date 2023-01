PSD propõe eliminação ou fusão de organismos do Estado que se sobrepõem

O PSD recomendou esta segunda-feira ao Governo a inventariação dos órgãos consultivos do Estado e a eliminação ou fusão dos que estiverem inactivos há mais de um ano ou que tenham sobreposição de funções, visando racionalizar a organização estatal.

Num projecto de resolução divulgado esta segunda-feira, os deputados do PSD referem que, "nos últimos 26 anos, o número de comissões, conselhos e observatórios à disposição do Estado cresceu 79%, estimando-se que existam, actualmente, cerca de 408 órgãos deste tipo".

Este número "até pode ser superior", segundo o PSD, "só que nem o Estado sabe responder, porquanto não existe um levantamento ou uma base de dados com o registo actualizado destes organismos consultivos do Estado".

Citando o presidente do Conselho Económico e Social (CES), o socialista Francisco Assis, os deputados sociais-democratas consideram que "a excessiva fragmentação da consulta pública traduz-se num "défice de qualidade ao nível da administração consultiva" e isso "reflecte-se na diminuição da qualidade das decisões políticas que são tomadas ou da produção legislativa"".

Nesse sentido, o PSD defende que "a arquitectura da organização do Estado e da estrutura consultiva" deve ser "racionalizada, por forma a concentrar esforços num menor número de estruturas, aumentando, assim, a probabilidade de estas funcionarem com efectivo impacto e eficácia".

Os sociais-democratas recomendam assim ao Governo que "proceda à inventariação e publicitação dos organismos da administração consultiva do Estado, da qual conste a identificação dos conselhos, comissões e observatórios do Estado, bem como os respectivos âmbitos e competências".

Nos casos em que houver "duplicação ou sobreposição de competências com outros organismos" ou "inactividade por um período superior a um ano", o PSD sugere que o Governo "proceda à eliminação, fusão ou incorporação dos organismos da administração consultiva do Estado".

No que se refere aos órgãos consultivos que tenham "sobreposição de funções consultivas com as do CES", o PSD recomenda que "tais funções [devem] ser remetidas" para o organismo presidido por Francisco Assis.

Sobre este último ponto, o grupo parlamentar do PSD sublinha que a Constituição consagra o CES "como um órgão de consulta que tem como um dos seus principais objectivos a promoção da participação dos agentes económicos e sociais nos processos de tomada de decisão dos órgãos de soberania, no âmbito de matérias socioeconómicas".

"Consequentemente, não faz sentido que sejam atribuídos a outros organismos funções de consulta idênticas, levando a uma duplicação e dispersão de competências, ao mesmo tempo que se perde escala e dimensão necessárias à qualidade do trabalho produzida", referem.