P24. Uma Iniciativa Liberal com novo líder que promete 15%

Ao fim de dois dias da VII Convenção da Iniciativa Liberal, os liberais deram a vitória a uma linha de continuidade na liderança do partido, ao elegerem Rui Rocha para presidente da comissão executiva, com 51,7% dos votos, sucedendo a João Cotrim Figueiredo com a promessa de conquistar 15% do eleitorado nas próximas Legislativas.

Em segundo lugar, com 44% dos votos, ficou a candidatura da mudança e crítica da estratégia de Cotrim, protagonizada por Carla Castro. José Cardoso, que se assumiu como um crítico dos dois adversários, ficou em terceiro lugar com 4,3% dos votos.

Neste P24, o director-adjunto David Pontes conversa com a jornalista Ana Sá Lopes para um balanço do VII Congresso da Iniciativa Liberal.

