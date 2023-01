Em Santo Tirso, há uma casa-fortaleza que se abre para o interior

Na Casa Forte, em Santo Tirso, as linhas modernas fundem-se com os vestígios da fachada antiga e a rugosidade do xisto, deixado propositadamente à vista, alia-se à simplicidade do branco que cobre as paredes interiores e exteriores da habitação.

É uma casa que esconde alguns segredos e, tal como as fortalezas, só se abre para o interior. Só passando para lá da fachada, semelhante às das restantes casas da rua, é que surgem todos os pátios exteriores e aberturas “que se foram rasgando” para deixar passar as entradas de luz e ventilação, começa por explicar ao P3 o arquitecto Tiago Pedrosa Martins.

“Fizemos deste primeiro espaço um lugar de recepção e de entrada, mas que pudesse ter um carácter semiprivado. Tem esta permeabilidade visual e, apesar de ser um espaço que está fechado, cria algo raro nas habitações desta rua que é poder ter vários lugares de estacionamento no interior”, acrescenta.

Tiago quis dar continuidade ao estilo das restantes habitações da zona, mas só até onde os olhos conseguem chegar. Para o resto do projecto, inspirou-se na arquitectura islâmica, nomeadamente para a criação dos pátios envolvidos pela casa. “Vem um bocado no sentido de garantir o máximo de privacidade possível para os clientes, tanto no interior da casa como nos espaços adjacentes”, adianta o arquitecto de 31 anos.

No interior, a madeira e o branco são os materiais a destacar, o que confere à habitação conforto e unidade com o exterior. O chão do corredor vai até à cozinha e prolonga-se até à piscina, também ela parcialmente tapada pela arquitectura da casa.

A obra do Pema Studio, que começou a ser construída em 2019, terminou em 2022. Ao longo da construção, os proprietários foram percebendo que tudo estava de acordo com o que desejavam. “Mas obviamente que a cereja no topo do bolo foi quando se mudaram e percebi, no discurso e na reacção, que era um sonho tornado realidade”, afirma Tiago.

Ivo Tavares fotografou a casa, captando o contraste entre o antigo e o moderno, os pontos de luz e a tão desejada privacidade.