Tiroteio em centro educativo no Iowa faz pelo menos dois mortos

Dois estudantes morreram e uma pessoa ficou ferida, esta segunda-feira, na sequência de um tiroteio num centro educativo de Des Moines, a capital do estado norte-americano do Iowa, no interior dos Estados Unidos. Foram detidos três suspeitos.

De acordo com a polícia de Des Moines, o tiroteio aconteceu num centro comunitário para jovens em situações de risco. O autor dos disparos alvejou dois estudantes, que foram transportados para o hospital, onde acabaram por morrer. Uma terceira pessoa atingida está hospitalizada, em estado grave, segundo as autoridades.

O sargento Paul Parizek referiu em declarações aos jornalistas que foram detidas três pessoas suspeitas do ataque, cerca de 20 minutos depois do incidente. As detenções foram feitas numa operação de trânsito a cerca de três quilómetros do local, na baixa de Des Moines.

"O incidente foi planeado. Não foi aleatório. Não houve nada de aleatório nisto", acrescentou o responsável policial.

O tiroteio no Iowa acontece apenas dois dias depois de um atirador ter morto pelo menos 11 pessoas e deixado várias feridas em Monterey Park, Los Angeles, na Califórnia. De acordo com o Gun Violence Archive, em 2023 já foram registados nos Estados Unidos 37 tiroteios em massa – e o incidente em Des Mointes nem conta para a estatística, que apenas considera ataques a tiro onde pelo menos quatro pessoas são baleadas.