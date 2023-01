Descobrir Beja em Passeios Luminosos com guias iluminados

“Quantas serão as vezes que calcorreamos as ruas de Beja sem notar nos seus pormenores feitos de tempo, belos ou esteticamente aborrecidos, mas que permitem a faísca no olhar que instiga a curiosidade?”. Esta era a pergunta feita a propósito da caminhada de Janeiro dos Passeios Luminosos - Arte e Ciência pelos Campos e Cidade de Beja, no caso sob o mote da fotografia, sábado passado, e com António Cunha como guia. Mas serve também para as próximas descobertas, que as há uma vez por mês, sempre com um especialista numa determinada temática, sendo necessária inscrição (gratuita) antecipada.

As datas exactas ainda aguardam confirmação, mas para Fevereiro, está já marcada uma caminhada que permitirá compreender melhor as diversas camadas da longa história de Beja, velha de mais de dois mil anos, particularmente através do seu património cultural e religioso. Pelos caminhos do tempo, o historiador José António Falcão, com longa carreira ligada ao património e museus, será o cicerone do passeio pela cidade que já se chamou Pax Julia, em tempos romanos.

Em Março, o passeio terá outros passos artísticos e poderá revelar surpresas entre ruas e palcos, ou ruas que são palcos. Caberá ao actor Isaque Ferreira a representação e a poesia.

Em Abril, o arquitecto Manuel Faião, não por coincidência autor do Mapa de Arquitectura de Beja,​ guiará os caminhantes pelas construções com que Beja se cose.

Os Passeios Luminosos - Arte e Ciência pelos Campos e Cidade de Beja começaram em Novembro, com o objectivo de dar a conhecer a cidade, “em contexto urbano e rural, à boleia de artistas e investigadores de diversas áreas e disciplinas.”

Com os múltiplos universos de saber e criatividade a dar corda aos sapatos, as caminhadas temáticas arrancaram então com o músico Paulo Colaço e seguiram viagem com o arqueólogo Miguel Serra.

Até Dezembro, haverá mais caminhadas mensais sob estes luminosos motes, sendo que as inscrições, sempre gratuitas, são limitadas a 30 pessoas por caminhada – podem ser feitas via turismo@cm-beja.pt ou 284 311 913.