Falta de electricistas ameaça metas de instalação de contadores inteligentes

Até 2024, mais de dois milhões de contadores inteligentes terão de ser instalados nas casas dos portugueses que moram no continente, de modo a que a totalidade dos pontos de consumo esteja equipada com estes novos aparelhos de medição que têm, entre as vantagens mais visíveis, a possibilidade de realizar leituras reais, acabando com a facturação com base em consumos estimados.