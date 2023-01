Henrique Araújo confirmado no Watford até ao fim da época

Avançado de 21 anos acabou por ter pouca utilização com Roger Schmidt, tendo visto a margem de manobra reduzir-se com os acertos do mercado.

Henrique Araújo é reforço do Watford neste mercado de transferências de Inverno. A confirmação chegou nesta segunda-feira, nas redes sociais do clube inglês, que garantiu o avançado português por empréstimo do Benfica até ao final da temporada.

Pouco utilizado por Roger Schmidt ao longo da temporada (233 minutos e dois golos), Henrique Araújo tentará agora jogar com mais regularidade no clube que alinha no II escalão do futebol inglês, ocupando actualmente a terceira posição, atrás de Sheffield United e Burnley.

? We’re pleased to confirm the signing of striker Henrique Araújo on loan until the end of the season.



Welcome, Henrique! ????#WatfordFC | @CorpayFX — Watford Football Club (@WatfordFC) January 23, 2023

O Benfica, de resto, aproveitou esta janela de mercado para fazer vários ajustes no plantel, libertando os avançados Rodrigo Pinho e Henrique Araújo e contratando Casper Tengsted, Andreas Schjelderup e Gonçalo Guedes para o ataque.

Araújo, de 21 anos, renovou em Outubro contrato com os "encarnados"até 2027, gozando de uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, pelo que a intenção do Benfica será conferir maior rodagem ao jogador e fazê-lo regressar à Luz no início da próxima época.

No Watford, o avançado (que utilizará a camisola 21) vai reencontrar o compatriota e ex-colega de equipa João Ferreira, lateral direito que recentemente se estreou a marcar pelo clube (leva dois jogos e um golo, sob as ordens de Slaven Bilic).