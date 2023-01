Quatro duplas vão cantar e contar-nos canções no Maria Matos

O que tem, afinal, uma canção? “É transmissível e perdura por ser transmissível. Não fica refém da autoria, nem do intérprete original. É isso que as torna esse bem valioso”, diz Samuel Úria. “A canção tem-se desenvolvido a par da tecnologia, tem mudado ao longo do tempo, mas a essência continua a mesma”, acrescenta Benjamim. “Eu e o meu companheiro, [o guitarrista] João Firmino damos aulas de songwriting no Hot Clube e pergunto sempre aos alunos o que é uma canção”, conta Joana Espadinha. “As respostas são diversas, várias engraçadas e, de certo modo, todas verdadeiras.”