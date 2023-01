Continua a não haver nada como Reservation Dogs

Quando a segunda temporada de Reservation Dogs começa, o grupo de adolescentes nativos americanos que dá título à série está mais ou menos separado. Cada um seguiu a sua vida, após uma óptima primeira temporada que culminava num tornado que acabou por poupar a reserva indígena em que vivem no Oklahoma rural. Continuam, como no início, a lidar com o suicídio de um amigo, peça fundamental do grupo, que tinha o sonho de ir viver para a Califórnia e escapar a uma existência com pouca abundância material, mas muito amor em comunidade. E há quem continue a tentar cumprir o sonho dele.

Esta nova leva de dez episódios da série criada por Sterlin Harjo, que escreve e realiza, com a ajuda (mais de emprestar um nome que abre portas e atrai olhos para um projecto do que outra coisa qualquer) de Taika Waititi, chegou, sem pompa nem circunstância, ao Disney+ no início de Janeiro. Continua a ser uma comédia dramática com realismo mágico, com espíritos – hilariantes – que assombram as personagens.

Reservation Dogs está cada vez mais apurada, com tempo dado às personagens estranhas e interessantes que existem na periferia dos miúdos, com digressões de episódios bizarros que mal seguem os principais, e espaço para aprofundar ainda mais a história e o passado das suas famílias. Não se parece com nada que exista na televisão, no máximo talvez partilhe alguns pontos com Atlanta, a série de Donald Glover, mas não existe ninguém no mundo que pudesse confundir as duas, são histórias, personagens, tons, preocupações e contextos totalmente diferentes.

A morte de Daniel, o amigo que se matou, continua a pairar sobre tudo, mas há mais perdas que impactam os miúdos à beira da idade adulta. A passagem do tempo, sonhos que não se cumpriram, vidas que não atingiram o seu potencial, o envelhecimento que chega sem avisar ninguém. Estão a crescer e a evoluir depois de uma juventude dada ao pequeno crime, mas não sabem o que fazer. Precisam, ao longo destes episódios, de encontrar empregos, decidir o que vai ser a vida deles, tentar livrar-se de maldições, cumprir castigos das mães, etc.

Outras estreias da semana Extraordinária, Disney+, quarta-feira Toda a gente com mais de 18 anos ganhou, há dez anos, superpoderes. Toda a gente menos Jen, a quem, aos 25 e a morar com colegas de casa com superpoderes, ainda não calhou nada. Não é fácil. É esta a premissa desta comédia original britânica da Star, a secção para adultos do Disney+. Uma criação da estreante Emma Moran, é encabeçada por Máiréad Tyers. Conta também com Siobhán McSweeney, de Derry Girls, no elenco. Boate Kiss: A Tragédia de Santa Maria, Globoplay, quinta-feira Foi a 27 de Janeiro de 2013 que na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, um terrível incêndio levou à morte de 242 pessoas e a 600 feridos na boate Kiss, uma discoteca que estava cheia de estudantes universitários. Foi a segunda maior tragédia do Brasil em termos de vítimas, e, passada uma década, o caso ainda não teve um desfecho, com um julgamento anulado pelo meio. Esta série documental de cinco episódios é dirigida pelo repórter Marcelo Canellas e tenta ver o que aconteceu. Shrinking, Apple TV+, sexta-feira Até ao ano passado, altura em que se estreou 1923, ter Harrison Ford como membro do elenco principal de uma série de televisão era algo que nunca tinha acontecido. Mas o actor parece ter-lhe tomado o gosto e agora surge nesta comédia criada por Brett Goldstein (o Roy Kent de Ted Lasso), Bill Lawrence (co-criador de Ted Lasso) e Jason Segel, que é também o protagonista. Jimmy Laird, Segel, é um terapeuta que começa, após a morte da esposa, a dizer aos pacientes o que é que pensa realmente. Ford é um colega dele. Memória, Filmin, sexta-feira Em 2021, foi anunciado que Memória, o primeiro filme em inglês do tailandês Apichatpong Weerasethakul, com Tilda Swinton, não iria ter uma estreia normal. Ia ser como uma exposição, andando de sítio em sítio, e nunca iria chegar a Blu-ray e streaming. O Blu-ray saiu no ano passado, e o filme chega agora ao streaming (on-demand) do Filmin. The Infernal Machine, SkyShowtime, sexta-feira Este thriller psicológico realizado por Andrew Hunt foi rodado no Algarve. Gira à volta de um escritor que escreveu um romance controverso com o mesmo nome do filme, que inspirou uma tragédia na vida real, e vive em reclusão. É, contudo, obrigado a sair da toca quando começa a receber inúmeras cartas misteriosas de um fã obsessivo. Guy Pearce está à frente de um elenco que inclui Alice Eve, Jeremy Davies ou Iris Cayatte.

O elenco, encabeçado por Devery Jacobs como Elora e D’Pharoah​ Woon-A-Tai como Bear, os principais do grupo, que também inclui Cheese (Lane Factor) e Willie Jack (Paulina Alexis), mantém-se impressionante, com lendas veteranas que Hollywood nem sempre soube usar ao máximo, como Gary Farmer (que pudemos ver em filmes de Jim Jarmusch) ou Wes Studi (de O Último dos Moicanos, de Michael Mann), e caras que podemos reconhecer esporadicamente, como as das irmãs Sarah, Jennifer e Tamara Podemski, Zach McClarnon, Geraldine Keams, mas nunca tiveram muitas oportunidades para fazer algo assim. Isto além de caras novas, como Elva Guerra ou fenómenos como o duo de rap LiL Mike & FunnyBone e Nathan “Doggface” Apodaca, que teve êxito viral com um vídeo a andar de skate e a beber sumo ao som de Fleetwood Mac. Além deles, há também convidados como Megan Mullally, de Will & Grace, ou Marc Maron, o podcaster e cómico.