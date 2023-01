Iniciativa Liberal: inflexão ou desagregação de um partido?

Quem assistiu à última convenção da Iniciativa Liberal, em Dezembro de 2021, e agora esteve de novo na antiga FIL, em Lisboa, seguindo o conclave electivo do partido, este fim-de-semana, viveu a sensação de que tinha aterrado noutro planeta.

Então, a convenção teve um intenso debate político e ideológico entre um liberalismo mais conservador e outro mais libertário. Ainda que já então se ouvissem algumas críticas à direcção — o que é normal em qualquer convenção ou congresso.

Mas a IL era um partido vivo, com ânimo e garra para crescer, que se preparava, com ambição, para as legislativas antecipadas de 30 de Janeiro. Estava unido pelo cimento do poder institucional de um líder praticamente incontestado, o deputado único João Cotrim de Figueiredo, eleito por Lisboa, em 2019, e que depois assumiu a liderança do partido.

Será que o sucesso eleitoral de conseguir uma bancada de oito deputados na Assembleia da República é maior do que a capacidade organizativa e política do partido?

Agora, na VII Convenção da IL — que continua ainda a ser um partido maioritariamente de homens —, o ambiente foi de assumida e cristalina guerrilha interna, de acrimónia e acusação, entre duas alas diversas, assumidas por dois dos três candidatos a líder, Carla Castro e Rui Rocha — o terceiro candidato, José Cardoso, surgiu como marginal nos debates de disputa pela liderança.

Ao clima de confronto somou-se uma espécie de amadorismo, que atingiu, por vezes, situações mais surreais do que as que assisti em Reuniões Gerais de Alunos do liceu que frequentei, no pós-25 de Abril. Expliquemos. A convenção é composta por membros, não por delegados eleitos pelas bases do partido. Não há, portanto, respeito pelas regras da democracia representativa — o que se apresenta como um contra-senso num partido que se diz liberal. Os membros inscrevem-se por auto-recreação e participam, presencialmente ou online.

Neste conclave, que obedece assim a regras mais próximas da democracia participativa e directa, houve métodos de trabalho surpreendentes. Por exemplo, a prática de se votar primeiro os documentos e, só depois de votados, é que se apresentavam os argumentos contra ou a favor.

Como aconteceu, sábado de manhã e depois de almoço, numa discussão à volta do regimento e do programa da convenção, cujo inútil debate apenas serviu para ir treinando e aquecendo as claques para o confronto entre Rui Rocha, o candidato a sucessor ungido pelo presidente cessante, João Cotrim de Figueiredo, e Carla Castro, a antiga correligionária do líder demissionário, que agora se assumiu como crítica da direcção que integrava.

Ainda que a IL nunca tenha sido um partido monolítico, a verdade é que a decisão de João Cotrim de Figueiredo de sair da liderança parece ter dado início a um fenómeno idêntico ao de uma panela de pressão que rebentou. Não se ouviu, nesta convenção, uma ideia para o país, um projecto, uma proposta. Apenas acusações mútuas, centradas na personalidade dos dois principais candidatos e nos métodos de organização interna que propõem.

A IL viveu, assim, na FIL, um momento crítico e cujo futuro é impossível de prever. Será que o novo líder, Rui Rocha, vai conseguir abrir uma nova etapa, fazer uma inflexão na direcção do partido, mas, mesmo assim, manter a IL a crescer política e eleitoralmente? Ou será que o partido vive uma fase de início de desagregação?

Numa convenção em que se repetiram críticas à direcção de João Cotrim de Figueiredo, que foi mais uma vez acusado de dirigir um comité central, veio-me à memória Álvaro Cunhal e a vontade de o parafrasear, para concluir: o basismo é a doença infantil do liberalismo. Pelo menos, nesta fase da vida da IL.