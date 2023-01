O Governo ganha à alface, pode não ganhar a uma batata (ou a uma cebola)

Se Pedro Nuno Santos estava a par do conflito na administração da TAP entre a CEO e Alexandra Reis, se sabia que estavam a discutir a saída da futura ex-secretária de Estado do Tesouro e respectiva indemnização, e se já antes admitia que os valores de “compensação” eram mais ou menos aqueles, a ideia de assumir publicamente que afinal deu luz verde – por escrito – aos 500 mil euros depois de ouvir as declarações da CEO da TAP no Parlamento é uma tentativa de controlar futuros danos.