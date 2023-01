Uma Iniciativa Autoritária

Desde o rescaldo das eleições de 2022 que o estado de alma do comentariado neoliberal tem oscilado entre a euforia com o resultado da Iniciativa Liberal (IL) e a depressão com a situação da direita. A eleição de uma nova direcção da IL fez crescer novamente o entusiasmo, mas as conclusões continuam a ser consensuais e classistas: a culpa é da direita “fofinha” e dos “dependentes do Estado”.