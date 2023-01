Uma estratégia aeroportuária para Portugal

As palavras em título foram extraídas do texto da entrevista concedida recentemente ao PÚBLICO, pela coordenadora da comissão técnica independente para o aeroporto, Rosário Partidário. Nada mais certo.

Temos um aeroporto em Faro, um em Lisboa e outro no Porto. Para não falar em Beja. Efetivamente, falta um no centro geográfico do país e por sorte, existe o lugar certo, com todas as condições — Tancos. O agora deputado, João Moura tem estudos, muito bem-feitos e concretos a esse respeito.

Vou mais uma vez deixar aqui os meus pontos de vista, a cerca do assunto: Que é necessário e urgente aliviar o tráfico no aeroporto da Portela é conhecido há 50 anos.

Se admitem fechar definitivamente o aeroporto de Lisboa, têm de, antes disso, colocar um “banana” em presidente da câmara. Que é necessário e urgente construir um novo aeroporto para aliviar o tráfico de Lisboa, é. Dos milhares de razões que existem para o que afirmo vou apenas adiantar meia dúzia, por falta de espaço: não está no litoral, está muito perto do centro geográfico do país; os terrenos estão disponíveis, não têm aptidão agrícola e estão infraestruturados; a construção ali custa o valor de uma “navalha velha”, em comparação com qualquer outro local; está servido pela A1, A23, A13 e tem o caminho de ferro à porta (é só adaptá-lo); não se situa na margem sul (como um antigo ministro que pensava disse: “Na margem sul jamais”).

Também era uma boa ideia para um governo pela primeira vez, cumprir aquilo que todos prometem: desenvolver o interior do país. Cito palavras do atual primeiro ministro na inauguração do túnel do Marão (2016): “O interior do país tem que deixar de ser as costas do litoral, mas sim uma região igual a outras”. Resta-me afirmar mais uma vez, que em Tancos não há grande lugar para especulação de terrenos e outras negociatas. É uma boa oportunidade, para se levar a cabo uma obra digna, que serve Portugal e os portugueses.

Guilherme da Conceição Duarte, Vale Cabeiro

Ano após ano, estamos piores

O nosso poder de compra cai ano após ano. A nossa educação deteriora-se ano após ano. O nosso SNS piora ano após ano.

A dificuldade em alugar habitação aumenta ano após ano. Felizmente só a capacidade de luta dos portugueses continua em alta.

Temos direito, além da liberdade conquistada em 25 de Abril de 1974, a uma vida digna longe do limiar da pobreza. Temos direito a um futuro não negro, o qual não pode ter por base afirmações como as que recentemente, numa entrevista, fez António Costa. Portugal não pode defender do sono, ou falta dele, do seu primeiro-ministro que bem podia ouvir as vozes que começaram a surgir dentro do próprio PS.

Portugal e os portugueses merecem mais respeito, mais consideração e mais empenho por parte dos seus governantes.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Curriculum ou cadastro?

No passado dia 15, ouvi Marques Mendes, antigo líder do PSD, afirmar num canal televisivo que “Começa a criar-se a ideia de que ser autarca não é curriculum. É cadastro”.

Nesse dia, Marques Mendes afirmou também que a burocracia, sobretudo em matéria de ordenamento urbanístico, gera corrupção.

Não tenho qualquer dúvida de que a grande maioria dos nossos autarcas é gente dedicada e com uma honestidade à prova de todas as investigações, mas, como diz o povo, num bom rebanho aparece por vezes uma ovelha “ranhosa” e o que se tem passado com demissões no Governo e com o que por aí circula relativo a deputados e a outros atores políticos, parece dar alguma razão a Marques Mendes.

A propósito, recordo uma conversa que tive há anos com uma amiga, mulher de estrutura moral e cívica indesmentíveis que, de forma sempre empenhada e honesta, tem desempenhado vários cargos na nossa democracia. Essa minha amiga foi presidente de uma câmara há cerca de 40 anos e contou-me que uma das suas primeiras resoluções enquanto foi não nomear vereador do Urbanismo. Ela sabia, até por conhecimento profissional, que a área do urbanismo era a mais apetecível para se pagarem favores.

Assim, sempre que aparecia qualquer pedido para passagem de solos rurais a urbanos, essa minha amiga reunia o plenário da câmara, nessa altura com vereadores do CDS a vereadores do PCP e só autorizava esse pedido se todos os partidos votassem favoravelmente.

Acácio Monteiro Alferes, Évora