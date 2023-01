Jacinda, Madonna e nós

Num mundo que se quer de sucesso, de super-heróis, de gente invencível, temos dificuldade em compreender quando alguém confessa: "Sou humana." E ser humano é reconhecer quando não se consegue mais, quando se está cansado, quando se tem a noção que já se deu tudo. Foi isso que a primeira-ministra neozelandesa Jacinda Ardern nos fez ver com o seu discurso na hora de dizer que não vai completar o seu mandato.

Confesso que já as declarações várias vezes e emociono-me sempre que Jacinda se dirige à filha e lhe diz que a vai levar à escola e informa o companheiro que, finalmente, vão casar. Penso em quanto tem abdicado nos cinco anos que passaram e que não foram fáceis.

Todos os nossos actos têm tantas interpretações quanto o número de pessoas que os observam. Eu vejo uma mulher que tentou conciliar tudo, que deu tudo num período difícil, com pandemia, crise e um atentado terrível à mistura, e que reconhece que não é possível dar mais. Eu vejo um excelente exemplo para as mulheres e homens que queira fazer política, na verdade, que queiram fazer qualquer coisa na vida e procurem a conciliação entre a vida pessoal e profissional.

A jornalista Monica Hesse, do Washington Post, escreve sobre isso. Também a Carla B. Ribeiro foi ouvir políticas — ministras e ex-ministras, ex-dirigentes de partidos, deputadas — e perguntar-lhes sobre a difícil arte de tudo conciliar. Vale a pena ler.

Mas não é só na política, à Vanity Fair, Madonna confessou como é difícil encontrar o equilíbrio entre a maternidade e a carreira. Ana e Isabel Stilwell escrevem sobre as mães a tempo inteiro, que são verdadeiras gestoras, e sugerem hobbies que sejam exequíveis. Para a psicóloga Vera Ramalho é sempre possível mudar de vida e sugere algumas práticas para o fazer. Já Madalena Sá Fernandes escreve sobre o perigo dos gurus que têm todos os segredos para o nosso sucesso.

A colombiana Shakira está nos tops por causa do seu último single, no qual se atira ao ex-companheiro Piqué. Como a própria diz na letra da música, decidiu "facturar" e até aqui tudo bem, o que já não é tão correcto é fazer bullying aos sogros. Por causa disso, a Inês Duarte de Freitas foi ouvir duas psicólogas sobre o que fazer quando uma pessoa não consegue seguir em frente e persiste no conflito com o "ex".

As advogadas Sofia Vaz Pardal e Teresa Silva Tavares escrevem sobre os diretos à utilização da casa quando os casais se divorciam. E o advogado Nuno Cardoso-Ribeiro responde à pergunta: Podem os pais deserdar os filhos?

Numa semana que terminou com greves e protestos dos professores, Marco Bento faz várias sugestões de debate sobre as condições de trabalho dos docentes; Margarida Marrucho Mota Amador propõe o mentoring para uma melhor relação entre docentes; José Augusto Pacheco escreve sobre o progresso da escola; e Elsa de Barros sobre a urgência de cativar novos candidatos à docência.

E regresso à conciliação da casa com o trabalho. Esta semana trazemos dicas sobre como secar a roupa quando chove; descobrimos qual é o sítio da cozinha com mais germes; que pode fazer sentido falar com as plantas; que o vinagre não é um milagre para a diabetes nem para emagrecer; e que há alternativas à utilização de ovos na cozinha.

Boa semana!