Mais documentos da Casa Branca encontrados na residência de Joe Biden

Segundo os advogados do Presidente dos EUA, “meia dúzia” de documentos foram encontrados após buscas realizadas com o acordo de Biden.

Os investigadores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos descobriram, na sexta-feira, pelo menos mais seis documentos da Casa Branca na principal residência particular do Presidente norte-americano, Joe Biden. Os documentos em causa dizem respeito ao tempo em que Biden era o vice-presidente dos EUA e, em alguns casos, aos anos em que representou o estado do Delaware no Senado.

Numa acção sem precedentes na história do país, o Departamento de Justiça realizou buscas na casa de um Presidente dos EUA em exercício, neste caso a convite dos advogados de Biden.

Em Agosto de 2022, num outro acontecimento inédito até então, agentes do FBI fizeram buscas na mansão do anterior Presidente dos EUA, Donald Trump, em cumprimento de um mandado de busca.

As buscas na residência de Biden em Wilmington, no Delaware, prolongaram-se por 13 horas; e, segundo o principal advogado de Biden, Bob Bauer, os investigadores tiveram acesso livre a todas as divisões da casa.

Ao proporem ao Departamento de Justiça a realização de buscas na residência do Presidente dos EUA — uma acção que não aconteceria sem o consentimento de Biden, por se tratar de um Presidente em exercício de funções —, os advogados dizem esperar que as investigações "decorram da forma mais expedita possível".

As buscas foram realizadas sob as ordens e instruções de John R. Lausch, o advogado do Departamento de Justiça — nomeado para esse cargo por Trump — que o procurador-geral, Merrick Garland, pôs à frente de uma investigação preliminar sobre a descoberta de documentos da Casa Branca num escritório de Biden em Washington, no início de Novembro.

No dia 13 de Janeiro, Garland ordenou o início de uma investigação formal sobre Biden e pôs na liderança, como procurado especial, um outro advogado do Departamento de Justiça nomeado por Trump, Robert K. Hur.

Segundo um porta-voz de Lausch, Joseph D. Fitzpatrick, o novo responsável pelas investigações entrará em funções "em breve".

O Departamento de Justiça e os advogados do Presidente dos EUA não adiantaram pormenores sobre os documentos encontrados na sexta-feira; sabe-se apenas que são "cerca de meia dúzia", e que incluem documentos da Administração Obama e do trabalho de Biden como senador, entre 1973 e 2009.

Sem obstrução

O Presidente dos EUA e os seus apoiantes no Congresso norte-americano têm salientado as diferenças entre os dois casos.

No caso de Trump, o anterior Presidente dos EUA resistiu à entrega de todos os documentos da Casa Branca que tinha na sua posse na Florida, num processo que decorreu nos bastidores durante quase um ano e meio, entre Fevereiro de 2021 e Agosto de 2022 — quando o Departamento de Justiça pediu a um tribunal autorização para realizar buscas na mansão de Mar-a-Lago.

Antes disso, os Arquivos Nacionais — a agência responsável pela preservação dos documentos oficiais da Casa Branca — e o Departamento de Justiça deram vários passos para tentarem ficar na posse dos documentos que Trump levou para a Florida depois de ter saído da Casa Branca, a 20 de Janeiro de 2021.

Depois de vários pedidos formais, feitos até ao fim de 2021, o anterior Presidente dos EUA foi instado por um grande júri, em Maio de 2022, a ceder todos os documentos.

O mandado de busca seria pedido em Agosto de 2022, quando o Departamento de Justiça constatou que ainda havia documentos da Casa Branca na mansão de Mar-a-Lago depois da intimação do grande júri.

Ao todo, os agentes do FBI encontraram na residência de Trump mais de 11 mil documentos da Casa Branca, incluindo 327 documentos classificados com vários graus de secretismo.

Segundo o mandado de busca, Trump é suspeito de violar a Lei dos Registos Presidenciais, por não ter enviado para os Arquivos Nacionais os documentos da Casa Branca — confidenciais ou de acesso aberto; de violar a Lei de Espionagem, por manter documentos altamente confidenciais fora de instalações seguras e controladas por agentes do FBI; e de obstrução da Justiça, por ter tentado impedir, em várias ocasiões e com vários métodos, que os documentos em causa fossem enviados para os Arquivos Nacionais.

No caso de Biden, e segundo a versão dos seus advogados, os documentos descobertos no início de Novembro de 2022 num escritório particular em Washington — "uma dezena", segundo o advogado da Casa Branca Richard Sauber — e um outro "pequeno grupo" de documentos encontrados na garagem da residência em Wilmington, em Dezembro, foram imediatamente entregues aos Arquivos Nacionais e ao Departamento de Justiça.

E a disponibilidade de Biden para que a sua casa em Wilmington fosse revistada pelo FBI — o que aconteceu na sexta-feira, com a descoberta de mais "meia dúzia" de documentos — prova, segundo o Presidente dos EUA, que nunca houve nenhuma tentativa de perturbar as investigações do Departamento de Justiça.