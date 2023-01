Quando a bola toca no árbitro

A lei 9 (A bola em jogo e fora do jogo) na sua página 85 refere que a bola está fora do jogo quando toca num elemento da equipa de arbitragem e permanece no terreno de jogo e uma equipa inicia um ataque prometedor, muda a equipa que tinha a posse de bola ou a bola entra directamente numa das balizas, e nestas circunstâncias, se tal acontecer, o árbitro deve reiniciar o jogo com uma bola ao solo.