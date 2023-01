Segunda na TV: A Doce Vida, a Torre de Pisa e memórias de Auschwitz

Sete Irmãs, Escobar: Paraíso Perdido, música no Mindelo e Mónica Baldaque na Primeira Pessoa são outras escolhas do dia.

CINEMA

Sete Irmãs

Nos Studios, 21h15

Com Noomi Rapace, Glenn Close e Willem Dafoe nos papéis principais, um thriller distópico dirigido por Tommy Wirkola, que co-escreve o guião com Max Botkin. Num futuro em que vigora a política do filho único, uma mulher morre ao dar à luz sete gémeas. O avô tem uma estratégia para as salvar: cada uma fica com o nome de um dia da semana e só pode sair à rua nesse dia. Anos depois, uma delas desaparece.

Escobar: Paraíso Perdido

Hollywood, 23h15

Nick (Josh Hutcherson) é um jovem surfista canadiano de visita a cidade colombiana de Medellín. Apaixona-se pelo lugar e também por Maria (Claudia Traisac), que é sobrinha do poderoso Pablo Escobar (Benicio Del Toro). Se, ao princípio, Nick se deixa cativar pelo carisma dele, depressa compreende que acabou de entrar numa espécie de pesadelo de onde dificilmente sairá ileso.

Estreia na realização do actor Andrea Di Stefano, um filme dramático que, ao mesmo tempo que ficciona uma história de amor, retrata a verdadeira figura de um dos mais influentes e perigosos narcotraficantes de sempre.

A Doce Vida

RTP2, 23h18

Clássico de Federico Fellini passado numa Roma ébria, habitada pela arte de Anita Ekberg na Fontana di Trevi e por Marcello Mastroianni na pele de um jornalista dedicado à vida dos ricos e famosos, que se torna o guia da cidade e das mulheres que a representam. Teve quatro nomeações para os Óscares (conquistaria a estatueta pelo guarda-roupa) e ganhou a Palma de Ouro em Cannes.

DOCUMENTÁRIOS

A Torre de Pisa, o Edifício Inabalável

RTP2, 20h29

O documentário de Benoît Poisson explora os desafios colocados a dezenas de engenheiros, arquitectos e cientistas que, ao longo de oito séculos, tentaram corrigir a inclinação do famoso monumento italiano que se ergue na Piazza dei Miracoli da cidade toscana. Especialistas ajudam a compreender, por exemplo, a razão pela qual, apesar das suas fundações instáveis (ou graças a elas?), conseguiu resistir a vários sismos.

Auschwitz em 33 Objectos

História, 22h15

A dias do 78.º aniversário da libertação de Auschwitz pelas tropas soviéticas, a 27 de Janeiro, o canal estreia uma série que documenta, em cinco episódios, memórias de quem esteve, trabalhou e morreu no maior campo de concentração e extermínio nazi, através de objectos ali encontrados. Por outro lado, vai contando histórias dos funcionários do Memorial e Museu Auschwitz-Birkenau, no seu trabalho de investigação e preservação desses objectos.

Entre eles estão sapatos, escovas de dentes, cadernos, fotografias, madeixas, matrículas, bonecas, a porta de uma câmara de gás, o portão de entrada a anunciar que “o trabalho liberta” ou a maleta de uma autora de livros infantis que ficou para trás num lugar até os contos de fadas eram proibidos.

O primeiro capítulo de Auschwitz em 33 Objectos é antecedido pela reposição de Sobreviventes do Holocausto. Aqui, o foco está em Rose, Maxwell e Helen. Todos eram crianças quando começou o pesadelo. Conseguiriam escapar vivos, mas cheios de perguntas acerca de pessoas queridas perdidas. À medida que seguem pistas, historiadores, genealogistas e outros peritos dão o seu contributo.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Numa entrevista que a RTP descreve como uma “viagem sentimental, emocional e literária”, Fátima Campos Ferreira fala com Mónica Baldaque sobre a sua vida enquanto artista plástica, museóloga, curadora e também escritora como a mãe, Agustina Bessa-Luís (1922-2019), que se manifesta em memórias ao longo de toda a conversa.

MÚSICA

Mindelo Convida

RTP1, 00h48

Estreada na RTP África, em Dezembro passado, chega ao primeiro canal a produção cabo-verdiana que fez da baía do Mindelo, na ilha de São Vicente, cenário de concertos intimistas gravados ao vivo e intercalados com momentos de conversa. Apresentado por Soraia de Deus, o programa recebe artistas como Carlão (o convidado do primeiro episódio), Dieg, Jennifer Dias, Nelson Freitas, Jennifer Solidade, Alberto Koenig, Nancy Vieira ou Djodje.