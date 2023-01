Morreu o realizador espanhol Agustí Villaronga

“Não havia escolas de cinema, portanto, tudo o que aprendi fi-lo vendo filmes, a trabalhar como figurinista, director de arte, aderecista. Trabalhei muito nessas funções com outros realizadores.” Assim recordava os seus anos de formação o realizador Agustí Villaronga, no decorrer da homenagem que lhe dedicou em Novembro a Academia do Cinema espanhol, quando já avançava nele o cancro que o veio a vitimar. O realizador de Tras el Cristal (1987) e de Pão Negro (2010) morreu na madrugada deste domingo, aos 69 anos, anunciou a Academia do Cinema Catalão.