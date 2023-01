Manifestação pelos direitos dos animais: “Se a lei for declarada inconstitucional é uma vergonha nacional”

O som dos apitos e tambores já ecoa no Marquês de Pombal, em Lisboa. Mais de mil pessoas acorreram na tarde deste sábado para uma manifestação em defesa dos direitos dos animais.

O protesto obrigou ao corte do acesso à Praça através da Fontes Pereira de Melo, mas a expectativa é que todos os acessos sejam cortados assim que o desfile se inicie, às 16h, de acordo com a informação de fonte oficial da PSP.

Elza, Leonor e Luís vêm do Porto e fizeram-se ao caminho ainda na sexta-feira. Partilham da opinião de que se a lei dos maus tratos dos animais de companhia se tornar inconstitucional essa decisão será "um retrocesso civilizacional".

"Há muita coisa que define um povo e esta é uma questão fundamental. Temos de nos respeitar mutuamente e, sobretudo, aos animais", defende Elza. E Leonor concorda: "A crueldade incomoda". Mãe e filha explicam que "os animais merecem tudo e só quem tem animais é que é capaz de perceber esse amor incondicional".

Acreditam que este tipo de acção é "mais que necessária não só pelos animais de companhia, mas por todos os outros que sofrem crueldades nos matadouros". "Se esta lei for declarada inconstitucional é uma vergonha nacional", atira Elza.

Do alto do camião, Tomás Pires, dirigente do IRA, apela à "justiça". "Queremos que os juízes nos vejam do topo das suas carreiras. Ainda hoje o senhor Presidente da República disse que está do nosso lado", atirou à multidão. "Não somos proprietários da manifestação, esta manifestação não tem cor política nem associações. É de todos", referiu ainda.

A multidão vai ao rubro a cada frase. Entre apitos, tambores e palmas continuam a fazer-se ouvir. Pedem uma sociedade "livre, justa e solidária" e negam a "violência gratuita" a que os animais serão submetidos, caso a lei que criminaliza os maus tratos se torne inconstitucional.

PAN junta-se ao protesto

Inês de Sousa real, líder do PAN, marcou presença, numa forma de "solidariedade não só com as associações de defesa dos animais, mas também com toda a sociedade civil", disse em declarações ao PÚBLICO.

"A sociedade está consternada com esta possibilidade de a lei ser inconstitucional e Portugal não pode estar no ranking de países que maltrata os animais", declara.

"Inconstitucional é maltratar um animal", grita o grupo parlamentar enquanto se junto ao desfile.

Quanto à posição do Presidente da República, que defendeu este sábado o bem-estar animal, Inês de Sousa Real comenta que "é do mais elementar bom senso". E conclui: "O Presidente da República está a dar um claro sinal ao Governo para garantir que a lei não cai", sublinha.