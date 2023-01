Perguntar não ofende

É sempre bom existir uma abordagem sistemática e estruturada a questões complexas e delicadas. Daí que o famoso questionário de 36 perguntas aos potenciais (candidatos?!) a ministros e secretários de Estado é, por princípio, positivo. Indo aos detalhes. Antes deste questionário não havia escrutínio a nenhuma destas questões, começamos assim do zero? Por exemplo: "Tem a situação fiscal regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)?”

A seguir, faltam certamente muitas questões para validar a idoneidade do indivíduo, esta não se esgota em questionário e mesmo a pergunta genérica final, 36, é simplesmente respondida pelo próprio na sua melhor boa intenção e critério. Sobre o escrutínio das respostas, a tentativa, negada, de envolver a PGR e o TC é bem representativa da tática. Chutar a bola para o lado e co-responsabilizar terceiros. Triste e covarde.

Ao mesmo tempo em que este questionário era cozinhado, ouvimos Ana Catarina Mendes, figura de proa do partido e do Governo, dizer sobre uma das figuras que o provocou: "Gratidão por todo o trabalho que ao longo dos anos o Miguel Alves fez nesta federação. Ser socialista é isto mesmo: é sermos solidários, é não nos esquecermos daquilo que cada um de nós consegue dar, de si, à causa pública. O Miguel deu muito de si à causa pública." Enfim, tudo muitíssimo credível!

Posso sugerir a questão 37? “Esteve envolvido ou tem conhecimento de alguma ação de financiamento ilegal de partido político?” … Perguntar não ofende!

Carlos Sampaio, Esposende

Famílias: esclarecimento

O esclarecimento é para João Miguel Tavares e a sua afirmação de que na família não se reproduzem êxitos. Comecemos pelo futebol, de que ele é fã: esqueceu, por exemplo, os irmãos Frank e Ronald De Boer, ambos defesas da seleção “holandesa”; os guarda-redes Schmeichel, pai e filho, ambos da seleção dinamarquesa. Esquecimentos bem sonoros! Quanto às artes, em que João Miguel Tavares é bem menos letrado, os esquecimentos são ainda mais retumbantes: na música a família Bach vem logo à lembrança, mas temos também a família Strauss; na literatura actual temos os Amis, pai e filho, ambos tão premiados; mas, mais a gritar por uma lembrança, temos o Alexandre Dumas pai (Os três mosqueteiros) e o Alexandre Dumas filho (A dama das camélias). Quanto à ciência e com prémios Nobel, temos as Curie, mãe e filha. São só alguns exemplos que ocorrem logo. Claro que um grande talento não se espalha obrigatoriamente pela família, mas tal ser quase inexistente é disparate.

M. Helena Cabral, Carcavelos

A vida de todos

Como é possível a FIFA não tomar medidas suspensivas quando opositores ao regime da Arábia Saudita são encarcerados e condenados à morte? Como é possível Cristiano Ronaldo sucumbir ao dinheiro saudita e não manifestar apoio aos direitos humanos? Enquanto as mulheres sauditas são reprimidas, Georgina Rodríguez refulge na ostentação. Se foi organizado o Mundial de futebol no Catar, se a Arábia Saudita e o Irão participaram no maior evento do futebol mundial, por que razão os atletas russos foram suspensos das competições? Uma vida tem o mesmo valor em qualquer país. Numa vida bate a vida de todos.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Doença mental: carta aberta a António Costa

Não é fácil viver com uma doença mental em Portugal. Se somos seguidos no privado, pagamos um dinheirão em cada consulta: nem toda a gente tem dinheiro para pagar 80€ ou 90€ por mês para pagar uma consulta privada de psiquiatria, ou 65€ ou 70€ por semana para pagar uma consulta de psicologia.

Se somos seguidos num hospital público, não pagamos nada, é certo, mas o médico não nos pode ver com a frequência que desejaria. Pior é quando somos internados: tratam-nos não como doentes mentais adultos que somos, mas como se fôssemos crianças.

E isto é para aqueles que se tratam. Ainda há aqueles que não aceitam a doença e não se querem tratar. Para esses, é mil vezes pior. Resta como alternativa o internamento compulsivo.

Preste mais atenção à doença mental de que pouca gente fala. Porque toda a gente aceita que o corpo não funcione. Que a cabeça não funcione é que ninguém aceita.

Clara Soares Belo, Alcabideche