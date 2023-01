Passeio tranquilo do Benfica nos Açores

“Encarnados” venceram com facilidade o Santa Clara, em São Miguel, e conservaram a vantagem de quatro pontos para o Sp. Braga no topo da classificação da I Liga

Era difícil um passeio mais tranquilo do que aquele que o Benfica teve na sua viagem até aos Açores, onde defrontou o Santa Clara, em São Miguel. Os “encarnados” marcaram cedo, confirmaram a sua superioridade pouco depois e controlaram, sem grandes sobressaltos, até ao final do encontro, que permitiu ainda ao regressado Gonçalo Guedes marcar e fixar o resultado final em 3-0.

Roger Schmidt promoveu a entrada de Draxler no “onze” inicial benfiquista e de Morato, face às ausências de Rafa (lesionado) e Otamendi (castigado). E se o primeiro continuou a parecer um corpo estranho na equipa, o segundo integrou-se bem e fez uma boa dupla com António Silva, embora o Santa Clara poucas vezes tenha colocado a defesa benfiquista à prova.

A jogar com intensidade desde o primeiro minuto, apostando no futebol interior, com muitas movimentações dos seus homens mais adiantados, e variando sempre que possível este futebol mais curto com lançamentos longos para as costas da defesa do Santa Clara, o Benfica dominou desde cedo a partida.

E foi com facilidade que os “encarnados” inauguraram o marcador, logo aos 9’, quando um cruzamento de Enzo Fernández descobriu a cabeça de Aursners, com o norueguês a marcar o seu primeiro golo com a camisola benfiquista.

Positivo/Negativo Positivo Gonçalo Ramos Marcou mais um golo e continua de “pé quente” — nos últimos nove jogos, festejou oito vezes. No campeonato, já leva 12 remates certeiros e é o melhor marcador da I Liga, totalizando 18 em todas as competições.

Positivo Enzo Fernández O internacional argentino voltou a fazer um belo jogo, em especial no primeiro tempo. Foi dos seus pés que nasceram dois dos golos dos “encarnados”: no primeiro uma assistência directa; no segundo fazendo o passe que deu origem à jogada. Negativo Draxler O alemão iniciou a partida como titular, mas continua claramente a ser um corpo estranho na equipa benfiquista. Não é sequer o caso de não se aplicar, apenas as coisas não lhe saem bem e os companheiros não têm confiança nele.

Negativo Primeira parte do Santa Clara Foram 45 minutos de total subserviência ao adversário. O facto de ter sofrido um golo cedo não ajudou, mas a forma frágil como defendeu e a incapacidade de organizar o seu ataque facilitaram muito a tarefa do Benfica.

Incapaz de reagir, o Santa Clara continuava “encostado às cordas” e foi ao tapete quando Gonçalo Ramos aumentou a vantagem das "águias" desviando um cruzamento rasteiro de Grimaldo. Tudo fácil, sem resposta por parte dos açorianos.

Só por uma vez o Santa Clara assustou Vlachodimos, numa escapada de Gabriel Silva, que rematou ao lado. Mas era o Benfica que estava melhor e que tinha a bola, levando a vantagem confortável para o intervalo.

A segunda parte foi mais de gestão dos benfiquistas. Com um calendário algo sobrecarregado no horizonte, os benfiquistas baixaram o ritmo e a qualidade do futebol ressentiu-se.

Mesmo contando com uma maior passividade dos lisboetas, o Santa Clara não foi capaz de incomodar a baliza "encarnada" e apenas num deslize de António Silva esteve perto de reduzir a desvantagem - o jovem central benfiquista acabaria por resolver ele próprio o seu erro, desviando de cabeça a bola quase em cima da linha de golo.

Até final, ainda haveria tempo para Gonçalo Guedes se estrear na equipa, neste seu regresso ao Benfica. E logo com um golo. A dez minutos dos 90, o internacional português recebeu a bola no flanco esquerdo do ataque "encarnado" e, numa jogada muito tradicional em si, flectiu para o centro do relvado e rematou rasteiro de pé direito. O remate ainda desviou num adversário mas só parou no fundo das redes do Santa Clara, fazendo com que esta viagem do Benfica aos Açores fosse absolutamente perfeita para as "águias".