Projecto musical e social Crianças Pela Paz estreia novo videoclipe e publica CD

O primeiro alerta veio do Afeganistão, em Janeiro de 2022, com o regresso dos taliban ao poder e as consequências que daí advieram para as liberdades e direitos humanos. E viu-se reforçado pela guerra na Ucrânia, na sequência da invasão russa, em Fevereiro desse mesmo ano. O violoncelista, compositor e produtor Davide Zaccaria, nascido em Itália (Milão) e redicado em Portugal, ao tomar conhecimento da realidade afegã através do Afghanistan National Institute of Music (ANIM), cujo director conseguiu salvar mais de 270 alunos trazendo-os até Portugal, imaginou um projecto que pudesse ajudar essas e outras crianças através da música. Foi assim que surgiu a Associação Sonos Terra, “Crianças pela Paz”, onde, segundo os seus promotores, “crianças refugiadas em Portugal, provenientes de vários países e de várias crenças religiosas, que nos seus países de origem sofreram com a fome, a pobreza e a guerra, vão poder aprender Música através de bolsas de estudo que lhes serão atribuídas. Esta iniciativa abrange também crianças carenciadas de nacionalidade portuguesa.”

A acompanhar os primeiros passos do projecto esteve, desde logo, a ideia de gravar um disco onde crianças de vários países, com idades até aos 16 anos, gravassem duetos com artistas portugueses ou de países de língua oficial portuguesa. Ora esse disco ficou concluído em finais do ano passado, chegou às plataformas digitais no dia 30 de Dezembro e está disponível em CD desde sexta-feira, anunciando os promotores que o dinheiro proveniente das vendas reverterá “na totalidade para atribuição de bolsas de estudo e instrumentos para as crianças refugiadas e carenciadas em Portugal”. O disco tem 14 canções de vários autores e fecha com um tema com letra de Tiago Torres da Silva e música de Davide Zaccaria, Terra Prometida, cantado a muitas vozes.

Os outros 13 temas, que têm vindo a ser divulgados em videoclipe (o mais recente é aquele que aqui se publica), seguem o princípio de ter crianças em dueto com artistas convidados: Chuva, por Jorge Fernando e Emma (Sudão); Carteiro em bicicleta, por João Afonso e Widad & Mahmud (Síria); Rafael ou a cor de Moçambique, por Maria João Grancha e Lídia Gomes (Esc. Jazz do Barreiro); Estrelas, por Tatanka e Roksolana Boicheniuk (Ucrânia); Hanifa, por Dulce Pontes e Beatriz Tavares (Casa Pia de Lisboa); Mãe negra, por Paulo de Carvalho e Mariana Borges (Esc. Jazz do Barreiro); Eterno, pelos Anjos (Sérgio Rosado e Nélson Rosado) e Sidra e Solida (Iraque); Lisboa que vem do mar, por Maria Anadon e Lerice Germano (Esc. Jazz do Barreiro); Vai lá, por Luiz Caracol & Maria Leonor Antunes (Esc. Jazz do Barreiro); José embala o menino, por na Lains e Nynyagua Wach (Sudão); Hope, por Selma Uamusse e Leticia Silva (Esc. Jazz do Barreiro); Reconstruir o futuro, por Carlos Alberto Moniz e Jana Haghighi (Irão); e Quando eu for grande, por Pedro Branco, Maria Anadon e Violeta Teles (Esc.Jazz do Barreiro).

O tema Terra Prometida conta com as vozes, solistas ou corais, de Salvador Sobral, Paulo de Carvalho, Anjos, Jorge Fernando, Maria João Grancha, Ana Lains, FF, Maria Anadon, Tatanka, Soraya Ravenle, Selma Uamusse, Dulce Pontes, João Afonso, Fábia Rebordão, Filipa Tavares, Beto Coville, Luisa Ortigoso, Eurico Lopes, Telmo Pires, Vitor Paulo, Firmino Pascoal, Ritta Trystani, Carlos Alberto Moniz, Luanda Cozetti e um Coro Infantil (Sara, Lídia, Filipe, Matilde, Maria Inês, Luna, Orli, Penélope e Maria Leonor), com Davide Zaccaria na guitarra e no violoncelo, Armindo neves na guitarra eléctrica, Luís Pinto no baixo e Ivo Martins na bateria. No disco, participam ainda os músicos Daniel Schvetz (piano), Paolo Massamatici (oboé), Rahman Hagighi (udu), Ricardo Rosa (guitarra), Sara Pestana (pianoforte) e Miguel Vaz (violino, viola).