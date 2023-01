No CCB, a soprano Carolyn Sampson dá vida a Faustina Bordoni, diva do século XVIII

De Veneza a Dresden, viagem pela vida de uma das grandes divas do século XVIII na voz da soprano britânica. Este domingo no CCB.

Neste domingo, 22 de Janeiro, sobe ao palco do pequeno auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a soprano Carolyn Sampson e o agrupamento Concerto de’ Cavalieri, sob a direcção do maestro Marcello Di Lisa, num concerto que percorre algumas das capitais culturais do barroco musical, inspirado na carreira de Faustina Bordoni. Mas quem foi Faustina Bordoni?