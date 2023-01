45 Graus. Ricardo Costa: Como o jornalismo se adaptou à revolução digital — e o que ainda está por fazer

Esta semana, no podcast 45 Graus, o convidada é o jornalista Ricardo Costa, director de informação da SIC e director geral de informação do Grupo Impresa. Antes, foi director do Expresso de 2011 a 2016, tendo sido antes editor adjunto. Continua a ser colunista regular do Expresso e autor e co-apresentador do programa da SIC Notícias “Expresso da Meia-Noite”

Os órgãos de comunicação social, em especial os jornais, têm sido abalados na última década e meia por uma espécie de "tempestade perfeita" que provocou quebras fortes tanto nas vendas como nas receitas de publicidade.

Esta “tempestade perfeita” veio colocar os modelos de negócio do jornalismo em sérias dificuldades. E isso, claro, traduziu-se em despedimentos e diminuições de salários para os jornalistas - e também numa diminuição da sua capacidade para agirem enquanto "quarto poder" nas democracias.

Este é um tema que tem sido muito discutido nos últimos anos. Muitos jornais, incluindo em Portugal, têm conseguido adaptar-se às novas tecnologias e atrair assinantes. Embora a crise esteja longe de estar ultrapassada, o convidado deste episódio, Ricardo Costa, tem uma visão mais optimista - ou, como ele diz, “menos fatalista" - do que é norma encontrar no meio jornalístico.

Nesta conversa, fala-se sobre a visão de Ricardo Costa em relação a estes desafios trazidos pelas mudanças tecnológicas, quer nos jornais quer nas televisões - onde, segundo ele, o impacto só agora está a chegar em força, mas obrigará a uma transição ainda mais rápida. Fala-se também sobre o modo como estas alterações obrigam os jornais e televisões a actuar hoje em múltiplas frentes e de forma ininterrupta. Fica a sensação de que, com tantos conteúdos e plataformas, os órgãos de comunicação social deveriam ter hoje mais jornalistas do que no passado - e não menos, como é o caso.

Fala-se também do serviço público que os media prestam (ou deveriam prestar) e sobre se faz sentido haver apoios estatais ou se, pelo contrário, a independência jornalística só é possível com viabilidade económica.

Discutimos em particular o caso português, que se compara favoravelmente com outros países em alguns aspectos, como o facto de sermos o 2.º em 46 países em que as pessoas mais confiam nas notícias.

Foto

Mais para o fim da conversa, aborda-se ainda outro desafio que o jornalismo actual enfrenta, de uma natureza completamente diferente: o desafio de lidar com a ascensão de políticos populistas. Ricardo Costa traz uma visão muito crítica em relação ao modo como os jornalistas têm, muitas vezes, tratado este fenómeno.

O podcast 45 Graus é um dos parceiros da Rede PÚBLICO. Siga o 45 Graus no Spotify, na Apple Podcasts ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.