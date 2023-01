Frio deixa Bragança, Guarda e Vila Real sob aviso amarelo. Temperaturas descem na próxima semana

Os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de valores baixos de temperatura mínima, anunciou este sábado o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação disponibilizada no seu site, os três distritos vão estar sob aviso amarelo entre as 3h de sábado e as 7h de terça-feira devido à persistência de valores baixos de temperatura mínima.

O aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

Para este sábado a mínima em Bragança é de três graus, prevendo-se que domingo sejam registados menos três, enquanto na Guarda e em Vila Real, cujos termómetros registam este sábado mínimas de seis graus, para domingo a previsão do IPMA é que desçam aos menos três e aos zero, respectivamente.

A tendência das temperaturas é ainda de descida no início da próxima semana, com as mínimas a chegarem aos menos cinco em Bragança e menos quatro na Guarda, na segunda-feira.

Devido à persistência de valores baixos de temperatura mínima, o IPMA coloca, a partir de segunda-feira, 14 distritos sob aviso amarelo.

Desta forma, aos distritos de Bragança, Guarda e Vila Real, juntam-se Aveiro, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal e Viseu.

As temperaturas vão oscilar entre os 14ºC de máxima em Faro (onde se prevê que as mínimas cheguem aos cinco graus) e os menos cinco graus de mínima em Bragança (onde a máxima prevista é de oito graus).

O aviso amarelo nestes 14 distritos vai vigorar entre as 03h de segunda-feira e as 07h de terça-feira.