Um Mafarrico menos irreverente mas mais mastigável

Álvaro Martinho é um viticólogo duriense que também canta e toca nos tempos livres, sendo romântico em ambas as coisas. É ele que ajardina a Quinta das Carvalhas (junto ao Pinhão), da Real Companhia Velha. Ajardina mesmo, pois trata das vinhas com o mesmo desvelo de um jardineiro, enriquecendo-as, nas bordaduras e nos caminhos, com as mais variadas plantas mediterrânicas, sobre as quais fala com cativante entusiasmo.