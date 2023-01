Ministério Público constituiu seis arguidos no caso que envolve Medina

O Ministério Público informou esta sexta-feira que já existem seis arguidos no inquérito no âmbito do qual foram realizadas buscas na passada terça-feira à Câmara Municipal de Lisboa (CML). O caso envolve Fernando Medina, actual ministro das Finanças - presidente da autarquia na altura dos factos em investigação -, e o seu então vereador do Urbanismo, Manuel Salgado.

As buscas foram realizadas pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção, num inquérito que está a ser conduzido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa.

"Informa-se que, na sequência das buscas, foi, hoje [esta sexta-feira], validada pelo Ministério Público a constituição de seis arguidos, três sociedades e os respectivos representantes legais", refere por escrito a Procuradoria-Geral da República, num e-mail enviado ao PÚBLICO.