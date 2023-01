PS desdramatiza votação a favor da criminalização do consumo de droga na via pública

Proposta do movimento de Rui Moreira teve os votos do PS e do PSD. Vereador socialista Barbosa Ribeiro diz que o património do partido nesta matéria não está em causa.

O vereador socialista na Câmara do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, defende que o património do partido na descriminalização do consumo de drogas não é posto em causa pelo facto de o PS ter votado favoravelmente a proposta do movimento de Rui Moreira, que recomenda ao Governo que agrave a criminalização do tráfico de estupefacientes e a criminalização do seu consumo na via pública.