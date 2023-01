Fim das comissões nas prestações de crédito à habitação para todos os contratos passou primeiro teste político

Três projectos sobre comissões bancárias baixaram à comissão: um do PS e dois do PAN. Se chegar ao fim como está, um projecto do PAN pode aliviar em 31,8 euros contratos de crédito anteriores a 2021.

O projecto do PS e dois do PAN sobre comissões bancárias vão ser debatidos na especialidade, depois de esta sexta-feira os três terem baixado à comissão sem votação na generalidade. Isto significa que além das propostas dos socialistas que têm aprovação garantida, tendo em conta a maioria parlamentar, abre-se a possibilidade para uma aprovação final de duas outras medidas: a que põe fim à cobrança por parte dos bancos de comissões associadas aos contratos de crédito, independentemente da data do contrato, e a que acaba com limites a algumas transferências nas contas de serviços mínimos bancários.