Bloco quer proibir não residentes de comprarem casas em cidades como Lisboa e Porto

O Ministério da Habitação está a estudar uma série de soluções para regular o mercado, mas, por enquanto, não aceita nem afasta a hipótese de vir a implementar a iniciativa do Bloco.

O Bloco de Esquerda (BE) vai entregar no Parlamento esta segunda-feira um projecto de lei para proibir a venda de casas em zonas de pressão turística a não residentes em Portugal, acompanhando uma medida idêntica adoptada no Canadá.