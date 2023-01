A verdadeira geringonça é a governança do PRR

Em junho de 2021, Ursula Von der Leyen veio a Portugal formalizar a aprovação do PRR português. Foi quando António Costa lhe perguntou “Posso ir já ao banco?”, ao que a presidente da Comissão Europeia retorquiu “Sim, pode ir ao banco”. A ida ao banco, segundo o desenho do PRR, será a conta-gotas. A primeira tranche, correspondente a 13% do montante total, chegou logo com a primeira deslocação de António Costa à agência.