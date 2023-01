Desigualdade e democracia

Um editorial e uma capa de revista. O primeiro de Manuel Carvalho (M.C.) no PÚBLICO de 17 de Janeiro, a segunda a do Courrier Internacional (CI) do mês corrente. Ambos os títulos são bem sugestivos e completam-se: “A desigualdade que augura uma catástrofe” e “Os grandes milionários são uma ameaça à democracia?”, respectivamente. Do editorial (que guardarei para sempre) respigo que “1% da população detém 38% da riqueza e 50% sobrevivem com 2%” e o aviso que M.C. faz à democracia e... ao capitalismo, para lá de outras “coisitas”. Da capa, com a foto de Elon Musk, e do artigo de várias páginas do CI, retiro o subtítulo: “O poder cada vez mais desmesurado de Elon Musk e de outros magnatas de empresas tecnológicas começa a inquietar políticos e governos.” Dado que este senhor Musk parece ser o rosto desta prototragédia, não posso deixar de relevar a notícia que nos chegou, dizendo que ele perdeu 182 mil milhões de dólares nos últimos 14 meses e assim saiu do primeiro lugar dos homens mais ricos do planeta, descendo para... segundo lugar. “Tadinho”! Que a democracia (e o capitalismo...) se cuidem. E nós com eles...

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Aflige-nos...

... o vício – a adição ou a ilusória miragem de querer ganhar de repente muito dinheiro é a finalidade das “raspadinhas” (e rapidinhas para deitar no lixo), que estão compulsivamente a levar à pré-ruína muita gente. É a Santa (santa?) Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) a detentora do negócio, que lucra com estes jogos de muito pouca sorte e de elevado azar. É extraordinário aquela autodenominar-se misericordiosa (!), gerando discussões, desavenças graves e até agressões familiares, pelo uso incontrolado em gastar dinheiro dos apostadores. As designações da instituição encerram grosseiras contradições, que penalizam os mais pobres, porque os que gastam mais, desbaratando muito dinheiro. E a SCML, a ganhar muitíssimo! Aflige ver os mais vulneráveis num exagero em apostar sem freio em várias “raspadinhas”, sendo algumas de elevado preço, e quanto mais frágil e com pouco dinheiro, mais se fica compelido a jogar/gastar. A SCML fica desfocada e mal nesta fotografia.

Os apostadores também têm um distúrbio psicótico, que busca em apostar num consumo desenfreado, até lhes entorpecer a vontade e arruinar quem é exacerbadamente gastador. Eis um sensível assunto a merecer a atenção e actuação de quem de direito, já!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Descentralização

Há um poste de iluminação na rua onde vivo que está desligado há várias semanas. Tentei telefonar ou enviar email à EDP (a EDP não tem email!) para reportar a avaria, como havia feito anos atrás, em circunstância semelhante, e com o mesmo poste, sem êxito. Fui ao sítio da empresa e, depois de várias opções, nenhuma delas adequadas à denúncia do problema, encontrei uma que me informa que as avarias na iluminação pública são de responsabilidade das câmaras municipais. Telefonei para a Câmara Municipal de Cascais, câmara da minha residência, que direccionou a chamada para o Departamento de Ambiente. Sim, que era ali que recebiam a denúncia. Depois de passar o crivo de identificação, NIF, morada, telefone, etc., agradeceram o meu cuidado e que iam transmitir a avaria à EDP! Afinal, coisa tão simples de resolução. A descentralização no seu melhor. Assunto para o Luís Afonso escalpelizar. Inacreditável.

António Santos, São Domingos de Rana

Nota da Direcção

Na última quarta-feira, durante a sua audição no Parlamento, e instada a comentar a notícia do PÚBLICO com o título “Secretária de Estado informou ministra da Agricultura sobre processo do marido”, a ministra Maria do Céu Antunes afirmou que, quando o jornal a questionou sobre se havia tido conhecimento prévio do caso que levou à demissão de Carla Alves, tal “foi prontamente desmentido”, acrescentando que “não foi considerada nessa notícia a minha informação a desmentir”. Esta declaração é falsa –​ o gabinete da ministra não prestou qualquer informação ao PÚBLICO antes de a notícia ser publicada. A Direcção Editorial