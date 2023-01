A guerra dos professores não interessa a ninguém

A margem do Governo para manter o tema da recuperação do tempo de serviço fora das negociações é cada vez mais curta.

O Ministério da Educação avançou esta semana para as negociações com os sindicatos com um anúncio muito importante: vai vincular 10.500 docentes, muitos dos quais vivem seguramente há muitos anos numa insustentável situação de precariedade. São metade dos que trabalham a contrato.