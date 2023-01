Korda é o nome mais sonante da nova geração do ténis americano

O pai, Petr Korda, ganhou o Open da Austrália em 1998 e foi número dois do ranking mundial; a mãe Regina Rajchrtova, também checa, atingiu a 26.ª posição na tabela feminina; as irmãs Jessica e Nelly venceram o Open da Austrália em golfe, respectivamente em 2012 e 2019, e a segunda já liderou o ranking mundial da modalidade. Facto que levam Sebastian Korda a considerar-se o pior atleta da família. Mesmo que a inesperada vitória sobre Daniil Medvedev na terceira eliminatória do Open da Austrália lhe garanta um novo máximo pessoal ao tenista de 22 anos: 28.º lugar. Mas há quem espere muito mais de Korda, o nome mais mediático da nova geração do ténis “made in USA”.

À boa maneira americana, Korda serve forte e gosta de vir à rede, tirando partido do seu 1,96m. Mas tem uma versatilidade que poucos igualam, de que são exemplo a esquerda em “slice” e os “lobs” de direita. Foi com essas armas, aliadas a uma mentalidade sempre positiva, que Korda derrotou Medvedev, campeão do US Open em 2021 e finalista aqui no ano passado, por 7-6 (9/7), 6-3 e 7-6 (7/4) e terminando com o 50.º winner.

Duas semanas antes do Open, Korda já tinha dado sinais de estar num nível superior ao do seu ranking actual (31.º). No ATP 250 de Adelaide, derrotou Jannik Sinner e Andy Murray a caminho da final, onde esteve a um ponto da vitória sobre Novak Djokovic, antes de ceder ao fim de mais de três horas. Para já, atinge os oitavos-de-final do Open, igualando os seus melhores resultados em provas do Grand Slam: Roland Garros, em 2020, e Wimbledon, em 2021.

“Sempre me disseram que podia vir a ser um bom jogador. Agora, tenho as pessoas certas à minha volta, uma equipa sólida e acredito no processo. Estou a crescer como pessoa, como jogador e a tentar fazer as coisas certas, a divertir-me e a desfrutar. Coisas boas irão acontecer”, revelou Korda. Na sua equipa técnica encontram-se o campeoníssimo Andre Agassi, no papel de mentor, e Radek Stepanek, antigo top 10 (em singulares e pares).

Contudo a influência parental continua bem presente e da mãe herdou uma nova filosofia: “Durante este ano, ainda não tive um pensamento negativo, seja no transporte para os courts, a almoçar, seja no que for. É como um novo lema: energia positiva é mais positiva que energia negativa.”

O sucesso de Korda é também o sucesso da aposta da federação norte-americana (USTA) na última década para recuperar o protagonismo da geração de Pete Sampras, Andre Agassi, Jim Courier, Michael Chang e as irmãs Serena e Venus Williams. Os resultados já eram visíveis no sector feminino com quatro tenistas no top 15 (e sete no top 130 com menos de 23 anos). Mas no ténis masculino, desde 1996 que os EUA não contavam com tantos tenistas na terceira ronda do Open da Austrália – na altura, Sampras, Agassi, Courier, Chang, Todd Martin, Malivai Washington, Patrick McEnroe e Steve Bryan.

Neste Open e além de Korda, também os compatriotas Frances Tiafoe, Jenson Brooksby (eliminou o número dois mundial, Casper Ruud), Mackenzie McDonald (ultrapassou o campeão em título, Rafael Nadal), Ben Shelton, J.J. Wolf, Tommy Paul e Michael Mmoh (derrotou Alexander Zverev, 13.º mundial) passaram as duas rondas iniciais. Com excepção de McDonald, nenhum tem mais que 25 anos. E no top 100 estão ainda Taylor Fritz (actual número oito), Reilly Opelka, Brandon Nakashima e Massime Cressy nessa faixa etária.

Como diz o antigo ex-número um mundial, John McEnroe: “Acredito que um americano vai ganhar um major, talvez não este ano, mas certamente dentro de um ano e meio. Só ainda não tenho 100% de certeza de quem é.”

Resultados Femininos (3.ª ronda): I. Swiatek (1) – C. Bucsa, 6-0, 6-1

J. Pegula (2) – M. Kostyuk, 6-0, 6-2

L. Zhu – M. Sakkari (6) 7-6 (7/3), 1-6, 6-4

C. Gauff (7) – B. Pera, 6-3, 6-2

J. Ostapenko (17) – K. Baindl, 6-3, 6-0

B. Krejcikova (20) – A. Kalinina, 6-2, 6-3

E. Rybakina (22) – D. Collins (13), 6-2, 5-7, 6-2

V. Azarenka (24) – M. Keys (10), 1-6, 6-2, 6-1