Milhanas lança nova canção a solo, Mais que ao Sol, a anunciar um disco que aí vem

Lançou um primeiro single em 2021, Lamentos, e em 2022 participou como intérprete no Festival RTP da Canção, com o tema Corpo de mulher, da autoria de Agir, que ficou em 7.º lugar na final. Agora, Milhanas, jovem cantora nascida em 2001, lança um novo tema com videoclipe, Mais que ao Sol, uma composição sua que foi buscar um verso ao poeta António Barahona (“Deus te pague o silêncio que me deste”, in A Voz ao Espelho, ed. Averno, 2017). Produzido por Agir e Justjon Mundo, é um tema que mistura ambiências do fado com as da música pop e urbana e que, segundo os promotores, é mais um passo, depois de Lamentos, para um disco a editar em breve. Com música de Milhanas e Rodrigo Correia, o videoclipe de Mais que ao Sol é de Victor Hugooli.

De seu nome Carolina Milhanas, começou a estudar música desde cedo, não fosse ela filha de um músico, Vítor Milhanas, que tem acompanhado Fausto Bordalo Dias a partir de finais dos anos 1980, como baixista, sonoplasta ou até co-produtor, em álbuns como A Preto e Branco (1988), Crónicas da Terra Ardente (1994), Grande Grande é a Viagem (1999) ou o mais recente Em Busca das Montanhas Azuis (2011), terceiro tomo da trilogia iniciada com Por Este Rio Acima.

Começando por estudar violino, Milhanas estudou depois técnica vocal, história da música, composição e teatro musical, integrando, segundo a sua curta biografia publicada pela Universal Music, um combo de jazz e outro de música moderna, participando ainda num coro gospel. Tendo Fausto como “a sua maior influência musical”, foi no fado que encontrou “inspiração para compor”, já que terá sido nele que conheceu “a força da palavra e da interpretação”. Isto depois de se apaixonar pela literatura portuguesa, ao estudar Humanidades no Secundário.