O que explica os preços astronómicos dos concertos de Madonna em Portugal?

Bilhetes com preços dos mais elevados de sempre em Portugal. Inflação, pandemia, estatuto e haver cada vez menos superestrelas terão gerado uma subida do custo da música ao vivo?

O estatuto de Madonna é inquestionável: uma das últimas estrelas pop globais criadas na década de 1980, os seus concertos esgotam estádios, coliseus ou pavilhões como a Altice Arena, em Lisboa, onde actuará a 6 de Novembro com bilhetes cujos preços vão dos 45 aos 305 euros e ingressos VIP dos 257 aos 1037 euros. É cerca do dobro do que os Coldplay cobraram pelos seus bilhetes VIP para Maio e uma subida do custo da música ao vivo em Portugal. O próprio promotor português do concerto da Material Girl admitia na quinta-feira ao Expresso que acha “o preço dos bilhetes um pouco alto”. Mas entre a inflação, o impacto da pandemia e o poder das grandes estrelas, “continuamos a ter dos bilhetes mais baratos do mercado”, diz ao PÚBLICO João Carvalho, promotor dos festivais Paredes de Coura e Primavera Sound Porto.