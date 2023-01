Dante capturado

Em Itália, país da comédia e do espaço público como palco de extravagâncias e tiradas exuberantes, eclodiu há poucos dias mais uma polémica envolvendo os despojos imortais do poeta que jaz no centro do Panteão heróico da Nação: Dante. A iniciar a disputa, foi o ministro da Cultura, Gennaro Sangiuliano, que num encontro em Milão do partido do governo, Fratelli d’Italia, disse numa entrevista ao director do jornal Libero: “O fundador do pensamento de direita em Itália foi Dante Alighieri”. E a seguir justificou a sua afirmação: “Aquela visão do humano, da pessoa, das relações interpessoais que encontramos em Dante Alighieri, mas também a sua construção política, é profundamente de direita”. E terminava o seu excurso com uma proclamação que levanta uma barreira à pretensa “hegemonia cultural da esquerda” (como é sabido, a “hegemonia cultural da esquerda” existe como um eterno fantasma da direita): “A direita tem cultura, tem apenas de afirmá-la”. Pois tem, e nem é preciso contabilizar quem tem mais e se há ou não hegemonias. A afirmação é tão inócua como dizer que o nosso clima é feito de dias de sol e dias de chuva.