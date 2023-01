Sapozilla”: será este o maior sapo do mundo?

Queensland Department Of Environment and Science/Handout via REUTERS

Guarda-florestal australiana ficou “chocada” quando encontrou sapo-boi com 2,7 quilos num parque nacional. Animal foi eutanasiado, pois a espécie é invasora na Austrália.

Vários guardas-florestais australianos encontraram, no meio de uma floresta tropical, um sapo que acreditam quebrar recordes, de tão gigante que era (o animal já foi, entretanto, eutanasiado, uma vez que a espécie é invasora na Austrália).

A guarda-florestal Kylee Gray ficou “​chocada”​ quando, no dia 12 de Janeiro, encontrou no Parque Nacional de Conway o ​“Toadzilla” — em português, “Sapozilla”, junção das palavras “sapo” e “Godzilla”, o conhecido e fictício réptil monstruoso —, como foi baptizado este sapo-boi, animal que na Austrália é considerado uma espécie invasora, constituindo portanto uma ameaça aos ecossistemas do país.

Gray e os seus colegas apanharam o animal e levaram-no de volta para o seu escritório, onde o pesaram. O valor registado pelos guardas-florestais: 2,7 quilos (kg). O recorde do Guinness para sapos está nos 2,65 kg, número alcançado em 1991 por um sapo de estimação sueco.

Foto Kylee Gray segura o "Sapozilla" Queensland Department Of Environment and Science/Handout via REUTERS

“Pensámos em chamá-la ‘Connie’, de Parque Nacional de Conway, mas ‘​Toadzilla’​ era o nome que estava sempre a surgir. Acabou por colar”, contou Gray esta sexta-feira à radiodifusora australiana ABC.

Foto Animal foi eutanasiado devido ao seu "impacto ecológico". O corpo foi doado ao Museu de Queensland para pesquisa Queensland Department Of Environment and Science/Handout via REUTERS

O guarda-florestal Barry Nolan, colega de Gray, disse à agência Reuters que o animal foi eutanasiado devido ao seu “impacto ecológico” — o destino mais comum destes sapos na Austrália.

O sapo-boi foi introduzido na Austrália em 1935 para controlar o besouro-da-cana (praga da cana-de-açúcar) e outras pragas, mas a sua população cresceu exponencialmente e, sem predadores naturais, o animal acabou por se tornar uma ameaça para as espécies nativas australianas, referiu Nolan.

“Um sapo-boi fêmea como potencialmente a ‘​Toadzilla’​ colocaria até 35 mil ovos. Ou seja, a sua capacidade de reprodução é realmente assombrosa. E todas as partes do ciclo de reprodução do sapo-boi são venenosas para as espécies nativas australianas, pelo que a prevenção é uma grande parte de como precisamos de gerir a espécie”, afirmou.

O gigante corpo deste sapo foi doado para pesquisa ao Museu de Queensland, o estado australiano onde fica o Parque Nacional de Conway.