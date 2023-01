Vinculação e colocação de professores: cinco propostas do Governo

O Ministério da Educação (ME) apresentou esta quarta-feira aos sindicatos uma série de propostas para “reforçar a estabilidade” da profissão docente. Ainda durante a manhã, o ministro João Costa convocou uma conferência de imprensa para explicar as medidas que, horas mais tarde, viria a discutir com as organizações sindicais nas primeiras reuniões da segunda ronda negocial entre as duas partes. Entre a redução da mobilidade entre escolas, com a reorganização dos Quadros de Zona Pedagógica (QZP) e a vinculação directa em quadro de agrupamento ou de escola, eis algumas das intenções da tutela, em cinco pontos: