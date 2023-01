Idosos em lares das misericórdias vão ter balcões para aceder a teleconsultas e renovar receitas

Marcar consultas e teleconsultas, renovar medicação crónica, consultar resultados de exames sem ter que se deslocar a um centro de saúde ou a um hospital vai passar a ser possível em lares de idosos das misericórdias e de instituições particulares de solidariedade social e nas unidades da rede nacional de cuidados continuados. A medida arranca esta quinta-feira com a inauguração do primeiro “Balcão SNS24” no centro social da Santa Casa da Misericórdia dos Arcos de Valdevez.