Comissão para a Reforma da Saúde Pública disponível para continuar em funções

“Houve um compromisso político claro do ministério de que a reforma da saúde pública é para a avançar”, disse coordenador, após reunião da Comissão com o ministro da Saúde e secretária de Estado.

Os membros da Comissão para a Reforma da Saúde Pública vão continuar em funções, depois de o Ministério da Saúde ter assegurado que a reforma irá avançar. A equipa reuniu-se, na última terça-feira, com o ministro da Saúde Manuel Pizarro e com a secretária de Estado da Promoção da Saúde Margarida Tavares, após terem apresentado a demissão de funções por não terem visto ser dada sequência ao trabalho que apresentaram desde 2020 à anterior equipa ministerial.

No pedido de demissão, apresentado na semana passada e a que o PÚBLICO teve acesso, os membros da comissão lamentavam que quase três anos depois de terem iniciado funções - pela mão da anterior equipa do ministério liderada por Marta Temido –, nenhum dos documentos que produziram tivesse sido “susceptível de ser considerado útil” para uma tomada de decisão governamental.

Durante 2020 e 2021, a comissão apresentou uma proposta de alteração relativa às juntas médicas para atribuição de atestado multiuso, uma proposta de lei para a saúde pública e um diagnóstico aos serviços.

A comissão, que no pedido de demissão lamentava igualmente ainda não ter sido contacta pela nova equipa do Ministério da Saúde, deixou pendente a decisão final sobre a sua continuidade em funções do resultado da reunião desta semana com o ministério. Questionado pelo PÚBLICO, o coordenador da Comissão para a Reforma da Saúde Pública disse que a reunião foi “muito positiva e clarificadora de um conjunto alargado de questões”.

“Houve um compromisso político claro do ministério da saúde de que a reforma da saúde pública é para a avançar e que a base de discussão da reforma será o relatório final, com cerca de 170 páginas, que entregamos ao anterior Ministério da Saúde”, explicou Mário Jorge Neves. “Perante as garantias dadas, de forma inequívoca, o que os elementos da comissão transmitiram foi que tinham disponibilidade e empenhamento para continuar a desenvolver o seu trabalho em prol da saúde pública”, disse.

De acordo com o médico, um dos temas falados na reunião foi “a questão de se avançar rapidamente em relação às juntas médicas para ver atribuído o atestado multiuso, que vai ter em consideração a proposta entregue pela comissão”. No documento entregue ao anterior ministério, a comissão propunha que as juntas médicas passassem para a Segurança Social, mas isso não significa que esta venha a ser a decisão tomada pelo Governo.

Mário Jorge Neves adiantou que o ministério vai avançar com uma nova comissão brevemente, que integrará “os elementos que estão actualmente nesta comissão e colmatando as saídas que existiram – em quase três anos da comissão saíram seis pessoas – com novos elementos” e cujas funções “serão a de implementar e acompanhar a reforma da saúde pública”.

Disse que foi discutida a existência de reuniões regulares e de contactos com outros parceiros para recolha de opiniões. “Será preciso adaptar as propostas que apresentamos a novas realidades que surgiram com a criação do Estatuto do SNS”, referiu Mário Jorge Neves.