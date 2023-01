Pressão total de Belém sobre um Governo fragilizado e que teme pelo ministro das Finanças

O Presidente da República deu um ano ao Governo para fazer prova de vida e o braço-de-ferro continua na praça pública. Marcelo Rebelo de Sousa voltou a insistir esta quinta-feira que o questionário para novos governantes criado pelo primeiro-ministro para tentar ultrapassar a crise dos “casos” se tem que aplicar aos governantes em funções. A semana tem sido marcada pelo contraste das declarações públicas entre Presidente e primeiro-ministro, com António Costa a defender que o questionário é só para os “novos”, uma vez que os antigos já tiveram que depositar as suas declarações de interesse no Tribunal Constitucional. Um clima de “confronto institucional aberto” no meio de uma crise do Governo, aponta um antigo conselheiro presidencial.