Hugo Soares: “O PSD vai ganhar com maioria absoluta a Madeira. Não tenho qualquer dúvida”

Para Hugo Soares, secretário-geral do PSD, as eleições regionais da Madeira só têm um resultado possível: uma maioria absoluta do PSD. Em entrevista ao programa Hora da Verdade do PÚBLICO/Renascença, o social-democrata fala de Pedro Passos Coelho e afasta a teoria de que existe uma "sombra" do ex-primeiro-ministro no PSD. Sobre as propostas essenciais para o partido na revisão constitucional, não abre o jogo. E também não diz se o PSD voltará a propor a realização de um referendo à eutanásia.