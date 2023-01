Greve a quanto obrigas! A aparente da busca de soluções

E quando achamos que vimos tudo, vem o Governo da nação, com o senhor ministro da Educação com uma proposta às 11h30 da manhã para as reuniões negociais do próprio dia. Se existe margem negocial financeira para negociar, não sei, mas tendo em conta os prémios e ajudas de custa existentes em empresas públicas, parece-me que estabelecendo prioridades poderíamos ter.

Agora, analisando o documento apresentado, poderemos dizer o seguinte: redimensionar os Quadros de Zona Pedagógica de dez para 63 parece-me bastante simpático; no entanto, se em ano de concurso interno, onde estes quadros têm de concorrer, existir a obrigação de concorrer a pelo menos seis QZP, vai dar no mesmo que atualmente. O que melhora para os professores é muito pouco, ou na realidade nada…

A vinculação com 1095 dias de serviço, e estando em exercício de funções em horário completo, não abrange assim tantos mais colegas do que os atuais.

E voltamos ao Conselho Local de Diretores. Ai daqueles que tenham insuficiência de componente letiva, pois poderão andar a passear por vários agrupamentos, mas só por aceitação, claro. Veremos as consequências disto. Não é uma municipalização encapotada, é uma intermunicipalização da Educação. O início de algo maior!

Nas notas desta magnífica proposta, o ponto A não existe, já o B parece-me bastante interessante, a redução da burocracia. Bravo! É necessário greves diárias, manifestações, docentes a explicar o dia a dia numa escola nos vários canais da TV, jornalistas a falarem que o diagnostico está feito para o Ministério de Educação propor uma medida de desburocratização da função docente?

Passar a existir índices remuneratórios para professores contratados também acho muito bem, mas isto é o chamado “muita parra e pouca uva”. Os contratados de hoje são os efetivos de amanhã, e que medidas concretas e justas propõem para os professores de quadro?

Fim das quotas? Não, uma simples alteração no percentil das mesmas!

Recuperação do tempo de serviço? Nada, temos o sr. primeiro-ministro a falar do tempo de serviço já recuperado e do que se perdeu, nem uma palavra!

Melhoria dos vencimentos! Para quê? Os docentes não precisam, vão para esta profissão por vocação!

O que propõem para os docentes de carreira “Uma mão cheia de nada”.

Dignidade na profissão? Os professores são essenciais e os governos socialistas têm uma verdadeira “Paixão” pela educação, pena é ser platónica!

Parem de maltratar os professores, não nos tratem como mentecaptos porque não somos! Façam propostas sérias, dignas e justas e aí poderão contar com o apoio dos professores para melhorar a Educação que tem sido sucessivamente maltratada pelos diferentes governantes.

