O estado das escolas é o reflexo do estado do país

O PS dirige o país desde 1995, com excepção de dois curtos períodos em que o PSD chegou ao poder em circunstâncias precárias, primeiro em 2002 e depois em 2011. Desde Cavaco Silva que a direita não consegue apresentar um programa de Governo em condições economicamente favoráveis, razão pela qual foi sendo enxotada para a oposição após legislaturas episódicas e austeras de três ou quatro anos. Henrique Raposo chamou a isto “a grande era socialista (pós-1995)”. É um bom nome. E qual é o resultado dessa “grande era socialista”, nas áreas fundamentais do Estado, como a saúde e a educação? Está bem à vista: uma degradação brutal das condições do SNS e da escola pública e um impressionante crescimento do ensino e da saúde privados.