Acesso ao ensino superior: um momento de ponderação

A diminuição do peso das notas internas pode ter um impacto maior nas médias dos alunos mais desfavorecidos que, sem recursos como as explicações, sãos propensos a resultados mais baixos nos exames.

Está em discussão o aumento do peso das notas dos exames nacionais na fórmula de cálculo para efeitos de ingresso. Atualmente, a média do ensino secundário pode ter um peso entre 50% a 65% e as provas de ingresso podem valer entre 50% a 35%. Se todos os estudantes de ensino secundário estão sujeitos aos mesmos exames nacionais e a critérios de avaliação homogéneos, as notas internas do ensino secundário são bastante variáveis.